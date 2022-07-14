ЕС не планировал создавать значительные препятствия для транзита товаров между основной частью России и Калининградом, когда одобрял санкции, проблемы возникли из-за двусмысленной формулировки правил. Об этом сообщает Financial Times.

С 18 июня Литва запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, объяснив это санкциями ЕС. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. Все грузы в Калининград начали доставлять по морю паромами.

В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них «практический, а не дипломатический» ответ.

13 июля Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым ЕС запрещает доставку подсанкционных товаров автотранспортом, но это не касается железнодорожных перевозок.

Побеседовавшие с FT дипломаты заявили, что проблемы возникли, так как сначала ЕК сформулировала правила двусмысленно.

«Калининград - политически чувствительный вопрос, - Европейская комиссия совершила ошибку», - заявил один из них.

Как отмечает FT, некоторые официальные лица ЕС в частном порядке критикуют масштабы и интенсивность проверок Литвой российских поездов, беспокоясь о том, что они могут создать опасное противостояние с Россией.