Раскрыты меры ЕС в случае полного прекращения поставок газа из РФ

Евросоюз разрабатывают ряд экстренных мер, которые позволили бы смягчить последствия возможного прекращения поставок газа из России. Об этом со ссылкой на проект документа Еврокомиссии пишет Bloomberg.

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По данным издания, в Евросоюзе считают «значительным» риск того, что Москва «резко и в одностороннем порядке» остановит поставки газа.

«Принятие мер сейчас может на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок», - цитирует агентство проект Еврокомиссии, согласование которого запланировано на 20 июля.

Для того, чтобы подготовится к этому сценарию и смягчить удар, в ЕК рекомендовали европейским странам переходить на другой вид топлива, как в промышленности, так и в производстве электроэнергии, а также стимулировать сокращение потребления энергии крупными предприятиями путем проведения тендеров и аукционов.

В плане чрезвычайных мер предусмотрено и проведение информационной кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения. Членам ЕС также предложено предусмотреть лимиты на потребление энергии.

Еврокомиссия констатировала, что «ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе».

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Их возвращению препятствовали введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась отдать отремонтированное оборудование.