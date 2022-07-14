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50 минут назад

Токаев объявил выговоры двум министрам из-за сахара

Алиса Селезнёва

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры вице-премьеру и министру сельского хозяйства из-за дефицита сахара. Об этом сообщает Tengrinews.

"Серьёзный просчёт": Токаев объявил выговор двум министрам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выговоры получили вице-премьер и по совместительству министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, а также министр сельского хозяйства Ерболу Карашукеев.

Токаев заявил, что сейчас в стране работают только четыре сахарных завода из семи, при этом загружены они лишь на треть.

«Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства», - подчеркнул президент.

Он добавил, что власти планируют увеличить долю свекловичного сахара в стране в шесть раз - с семи до 43 процентов - к 2026 году.

С 10 марта Россия запретила экспорт зерновых культур и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до 31 августа.

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На фоне этого в Казахстане начались перебои с поставками сахара. По данным за 2021 год, 55 процентов потребляемого в Казахстане сахара страна импортировала из РФ, также сахар завозили из Белоруссии (тоже ввела мораторий на экспорт), Украины, Бразилии и других стран.

Цены на килограмм сахара выросли с 285 тенге (34 рубля) до более чем 700 тенге (85 рублей), в магазинах возник дефицит.

Экономика,Бахыт Султанов,ЕАЭС,
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