Токаев захотел воспользоваться массовым уходом компаний из РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации иностранных компаний, ушедших из России. Об этом пишет ТАСС.

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По мнению Токаева, это позволит Казахстану нарастить производственные мощности.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев.

Он также напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Однако, новых проектов так и нет, работа с потенциальными инвесторами ведется на уровне встреч и совещаний.