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28 минут назад

Казахстан хочет заманить к себе компании, ушедшие из РФ

Мария Иванова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации иностранных компаний, ушедших из России. Об этом пишет ТАСС.

Токаев захотел воспользоваться массовым уходом компаний из РФ
Фото: ТАССТАСС

По мнению Токаева, это позволит Казахстану нарастить производственные мощности.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев.

Он также напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Однако, новых проектов так и нет, работа с потенциальными инвесторами ведется на уровне встреч и совещаний.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине в России приостановили работу многие компании. Причиной ухода стали санкции и торговые ограничения. По оценкам зарубежных экспертов, из России ушло более 200 крупных компаний. Однако некоторые из них уже возвращаются через другие страны.

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