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46 минут назад

Германия впервые с апреля начала отбор газа из ПХГ на фоне остановки «Северного потока»

Никита Бородкин

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Германии впервые с апреля превысил уровень закачки на фоне остановки «Северного потока» на плановую профилактику и аварии на месторождении в Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

Германия впервые с апреля начала отбор газа из ПХГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, отбор газа из ПХГ 12 июля составил 85,5 млн кубических метров, в то время как закачка оказалась на уровне 72,6 млн кубических метров. Больше всего ресурса изъяли из хранилищ Upiper, OMV и Equinor.

Ранее в Uniper не исключали, что начнут отбирать газ из ПХГ и сокращать поставки уже на этой неделе. В OMV заявляли о снижении поставок в Австрию примерно на 70% от заказанного объема из-за техобслуживания «Северного потока».

Equinor известил о технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, что привело к утечке и остановке поставок газа в Европу. Также 12 июля отбор газа начали Румыния и Бельгия.

Всего запасы газа в европейских ПХГ на 12 июля выросли до 62,57%, что на 1,5% ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Суточные темпы закачки все еще остаются в два раза ниже показателей до остановки поставок по «Северному потоку».

Подсчитаны потери Европы из-за остановки "Северного потока"

Напомним, что с 11 июля поставки газа по «Северному потоку» были остановлены на 10 дней из-за проведения планового технического обслуживания. Единственным маршрутом транзита российского газа в страны Западной и Центральной Европы осталась лишь одна транзитная ветка, которая проходит через Украину.

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