Раскрыты подробности переговоров по «зерновому вопросу»

Договоренности о вывозе зерна с Украины предполагают создание зоны безопасности, а также проверку пустых судов, прибывающих в украинские порты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

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Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций, России, Турции, Украины и делегации ООН для урегулирования «зернового вопроса». Как сообщили источники газеты, предполагается, что проверять суда будут ВВС Турции и ООН.

«Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты», - сказал источник.

Подобный контроль связан с обеспокоенностью России по поводу возможной перевозки оружия. Технические детали еще будут обсуждаться.

«Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения», - добавил источник.

Напомним, переговоры по «зерновому вопросу» проходили 13 июля в особняке Календер в Стамбуле. Ранее источники сообщали, что в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.