Названы сроки первых поставок санкционных грузов в Калининград

Ранее глава российского региона также сообщал, что рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли более 80 процентов ограничений по транзиту в Калининград.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. По словам Алиханова, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Меньше, чем через месяц, 13 июля, ЕК признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий по части способа их доставки.