Названы сроки первых поставок санкционных грузов в Калининград

Первые поставки попавших под санкции грузов в Калининград по железной дороге должны начаться 14–15 июля. Такие сроки назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РИА Новости.
Ранее глава российского региона также сообщал, что рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли более 80 процентов ограничений по транзиту в Калининград.
Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. По словам Алиханова, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Меньше, чем через месяц, 13 июля, ЕК признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий по части способа их доставки.