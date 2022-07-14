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50 минут назад

Названы сроки первых поставок подсанкционных грузов в Калининград

Lenta.ruиещё 2

Первые поставки попавших под санкции грузов в Калининград по железной дороге должны начаться 14–15 июля. Такие сроки назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

Названы сроки первых поставок санкционных грузов в Калининград
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава российского региона также сообщал, что рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли более 80 процентов ограничений по транзиту в Калининград.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. По словам Алиханова, под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Меньше, чем через месяц, 13 июля, ЕК признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий по части способа их доставки.

Экономика,Антон Алиханов,Еврокомиссия,
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