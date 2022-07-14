Китай признался в обсуждении с США предельной цены на нефть РФ

Официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой Минфина США. Цзюэтин подчеркнула, что это крайне сложный вопрос. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, условием решения этого вопроса должно быть стремление сторон к снижению напряженности в украинском кризисе.

«Китай считает, что этот вопрос крайне сложный, предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон», - заявила Шу Цзюэтин.

Она также подтвердила обсуждение этого вопроса между вице-премьером КНР Лю Хэ и главой Минфина США Лю Хэ в ходе переговоров в начале июля.