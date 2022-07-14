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17 минут назад

Китай признался в обсуждении с США предельной цены на нефть РФ

Алиса Селезнёва

Официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой Минфина США. Цзюэтин подчеркнула, что это крайне сложный вопрос. Об этом пишет ТАСС.

Китай признался в обсуждении с США предельной цены на нефть РФ
Фото: ReutersReuters

По ее словам, условием решения этого вопроса должно быть стремление сторон к снижению напряженности в украинском кризисе.

«Китай считает, что этот вопрос крайне сложный, предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон», - заявила Шу Цзюэтин.

Она также подтвердила обсуждение этого вопроса между вице-премьером КНР Лю Хэ и главой Минфина США Лю Хэ в ходе переговоров в начале июля.

Ранее глава Минфин США Джанет Йеллен заявила в интервью газете The Wall Street Journal, что в ходе онлайн-встречи обсуждала с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения потолка цен на нефть РФ. По словам Хэ, США предпочли бы, чтобы страны, покупающие российские энергоносители, сами устанавливали потолок цен.

Экономика,Джанет Йеллен,Госсовет КНР,Казначейство США,
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