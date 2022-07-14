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1 час назад

России оказалось некуда продавать древесину

Секрет Фирмы

С 10 июля Евросоюз запретил поставки пиломатериалов и некоторой другой лесопромышленной продукции из России. В январе-июне российский экспорт досок подрос на 3,4%, но участники рынка говорят, что с июля роста уже не будет. Бизнес пытается наладить поставки на рынки Ближнего Востока и Азии, но эксперты всё равно ждут сильного падения экспорта, в том числе по фанере, щепе и пеллетам.

России оказалось некуда продавать древесину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом полугодии 2022 года российские экспортёры увеличили поставки пиломатериалов за рубеж до 13,4 млн кубометров. Как сказали «Коммерсанту» в «Рослесинфорге», в дружественных странах спрос на доски вырос на 8%, на них пришлось 72% всего экспорта из РФ, половина — на Китай. На втором месте оказался Узбекистан.

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Но участники рынка уверены, что в оставшиеся месяцы 2022 года роста экспорта больше не будет. Главная причина — санкции со стороны Евросоюза, вступившие в силу 10 июля. В чёрный список лесопромышленной продукции не попала только мебель для сидения, сборные строительные конструкции, некоторые виды целлюлозы и бумаги.

В свою очередь, США с конца июля введут пошлину в 35% на импорт российской древесины. Она не затронет фанеру, круглый (то есть необработанный) лес, газетную бумагу, целлюлозу и гигиенические изделия. Участники рынка сказали журналистам, что готовятся к резкому ухудшению показателей по заграничным поставкам. В связи с этим крупнейшие игроки сейчас обсуждают с правительством дополнительные меры поддержки отрасли.

В компании WhatWood считают ,что по итогам 2022 года сокращение поставок круглого леса, пеллет, щепы и фанеры в процентах будет двузначным. Производство и экспорт пиломатериалов тоже упадёт, но в меньшей степени, чем продуктов более высокой переработки, уверены эксперты.

На фоне проблем с экспортом древесины за рубеж в России вновь заговорили о деревянном многоэтажном строительстве. Ранее Минстрой и МЧС утвердили план, по которому до 2024 года должны появиться нормы и правила возведения таких построек. Как заявили чиновники, это поможет внедрить деревянные жилые многоэтажки повсеместно.

Экономика,Госстрой России,Коммерсант,Рослесхоз,ЕС,
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