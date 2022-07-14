Названы сроки решения России о поставках газа в Европу

Россия «решит судьбу» поставок газа в ЕС 21 июля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на китайское агентство Sina.
По версии Sina, российские власти пока не приняли решение о возобновлении поставок по «Северному потоку».
11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС опасаются, что на фоне украинского кризиса поставки могут не возобновиться.
По оценке Германии, в июле поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.
В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбин - из Канады в Германию. Немецкие и канадские власти провели переговоры, 9 июля власти Канады сообщили, что разрешают возврат отремонтированных турбин.
Sina отмечает, что 21 июля ЕС ждут сразу два знаковых события - заседание Европейского центрального банка, который может повысить ключевую ставку, и завершение ремонта «Северного потока».
По версии агентства, для ЕС вопрос поставок российского газа важнее, чем повышение ключевой ставки.