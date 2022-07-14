Названы сроки решения России о поставках газа в Европу

Россия «решит судьбу» поставок газа в ЕС 21 июля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на китайское агентство Sina.

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По версии Sina, российские власти пока не приняли решение о возобновлении поставок по «Северному потоку».

11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС опасаются, что на фоне украинского кризиса поставки могут не возобновиться.

По оценке Германии, в июле поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбин - из Канады в Германию. Немецкие и канадские власти провели переговоры, 9 июля власти Канады сообщили, что разрешают возврат отремонтированных турбин.

Sina отмечает, что 21 июля ЕС ждут сразу два знаковых события - заседание Европейского центрального банка, который может повысить ключевую ставку, и завершение ремонта «Северного потока».