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1 час назад

В МИД предупредили о скачке нефтяных цен из-за планов G7 по санкциям

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нефтяные цены вырастут, если страны G7 установят потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает «Прайм».

В МИД предупредили о скачке нефтяных цен из-за планов G7 по санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что в рамках санкций страны G7 могут установить потолок цен на российскую нефть на уровне половины от ее текущей стоимости.

«Вот эти планы они - антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские», - заявила Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что о росте цен из-за попытки их ограничить предупреждают экономисты.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что из-за такого решения возникнет дефицит нефти, а цены вырастут до 300-400 долларов за баррель.

Экономика,Мария Захарова,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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