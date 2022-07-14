В МИД предупредили о скачке нефтяных цен из-за планов G7 по санкциям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нефтяные цены вырастут, если страны G7 установят потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что в рамках санкций страны G7 могут установить потолок цен на российскую нефть на уровне половины от ее текущей стоимости.

«Вот эти планы они - антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские», - заявила Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что о росте цен из-за попытки их ограничить предупреждают экономисты.