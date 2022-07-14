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1 час назад

Алиханов: в ЕС сняли 80% ограничений по транзиту в Калининград

Мария Иванова

Разъяснения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград сняли значительный объем ограничений, более 80%. Об этом заявил сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

В Калининграде назвали процент снятых ЕС ограничений по транзиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, объяснив это антироссийскими санкциями ЕС, введенными на фоне украинского кризиса. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них ответ.

13 июля Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым ЕС запрещает доставку подсанкционных товаров автотранспортом, но это не касается железнодорожных перевозок.

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По словам главы Калининградской области, это разъяснение Еврокомиссии стало победой российской дипломатии.

«Значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», - подчеркнул Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор констатировал, что железнодорожная блокада Калининграда была снята, несмотря на «сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев». Однако необходимо добиваться и снятия запрета на транзит автомобильным транспортом, уверен он.

«Мы с МИД этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, будем продолжать добиваться снятия этих ограничений», - заверил Алиханов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ЕС «проявлением реализма и здравого смысла», но добавила, что у РФ «все еще есть вопросы по содержанию документа».

Экономика,Антон Алиханов,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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