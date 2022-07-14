В Калининграде назвали процент снятых ЕС ограничений по транзиту

Разъяснения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград сняли значительный объем ограничений, более 80%. Об этом заявил сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

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Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область, объяснив это антироссийскими санкциями ЕС, введенными на фоне украинского кризиса. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них ответ.

13 июля Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым ЕС запрещает доставку подсанкционных товаров автотранспортом, но это не касается железнодорожных перевозок.

По словам главы Калининградской области, это разъяснение Еврокомиссии стало победой российской дипломатии.

«Значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», - подчеркнул Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор констатировал, что железнодорожная блокада Калининграда была снята, несмотря на «сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев». Однако необходимо добиваться и снятия запрета на транзит автомобильным транспортом, уверен он.

«Мы с МИД этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, будем продолжать добиваться снятия этих ограничений», - заверил Алиханов.