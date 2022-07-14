В Думе заподозрили заправки в искусственном завышении цен

Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов попросил премьера Михаила Мишустина разобраться с ростом цен на заправках в условиях, когда оптовые цены на топливо падают. Об этом рассказала «Газета.ру».

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В своем обращении Миронов заявил, что розничные цены на заправках - и тех, что принадлежат нефтяным компаниям, и на независимых АЗС - отличаются минимально, «что может свидетельствовать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства».

По данным, которые представил Миронов, с 1 января по 1 июля 2022 года бензин на заправках подорожал в среднем на 0,4 процента. При этом топливо АИ-92 в опте только за конец июня упало в цене на девять процентов. С бензином АИ-95 ситуация такая же, заявил Миронов.

Он добавил, что чистая маржа при розничной продаже АИ-92 и АИ-95 составляет девять и десять рублей соответственно. Миронов назвал это «беспрецедентным уровнем доходности».

«Коммерсант» ранее рассказал, что биржевые цены на бензины в РФ падают на фоне роста предложения.