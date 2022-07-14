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44 минуты назад

Bloomberg: в ЕС обсуждают снятие санкций с ряда россиян из-за слабых оснований для них

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В Евросоюзе обсуждают снятие санкций с ряда россиян, так как европейские юристы выяснили, что меры были введены на слабых основаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: ЕС снимет санкции с ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

Как уточняет агентство, речь идёт о россиянах, против которых были введены рестрикции из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине.

ЕС решил усилить санкции против России

«Юристы блока обнаружили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — говорится в материале.

В частности, в суд на ЕС подали Около 30 человек с требованием исключить их из санкционных списков, ещё около десяти человек «обратились напрямую».

Экономика,ЕС,
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