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32 минуты назад

В ЕС думают снять санкции с ряда россиян

Мария Иванова

Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян. Это связано с тем, что юристы ЕС полагают, что меры были введены на «слабых основаниях». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: ЕС снимет санкции с ряда россиян
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о россиянах, против которых были введены санкции из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине.

«Юристы блока выяснили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — говорится в материале.

Отмечается, что в европейский суд обратились около 30 человек с просьбой исключить их из санкционных списков. Кроме того, с этой же просьбой напрямую в ЕС обратились еще порядка 10 человек. При этом юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из запросов были «оправданы». О ком именно из попавших под санкции россиян идет речь, пока неизвестно.

ЕС решил усилить санкции против России

Ранее сообщалось, что директива ЕС, которая позволит конфисковать российские активы в случае обхода санкций, будет принята в октябре 2022 года. Для этого уже получено согласие парламента. После принятия директивы попытка обхода санкций попадет под уголовное дело ЕС. Эта мера позволит конфисковать активы российского бизнеса.

Экономика,ЕС,
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