Bloomberg: ЕС снимет санкции с ряда россиян

Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян. Это связано с тем, что юристы ЕС полагают, что меры были введены на «слабых основаниях». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о россиянах, против которых были введены санкции из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине.

«Юристы блока выяснили, что санкции могли быть наложены по слабым основаниям», — говорится в материале.

Отмечается, что в европейский суд обратились около 30 человек с просьбой исключить их из санкционных списков. Кроме того, с этой же просьбой напрямую в ЕС обратились еще порядка 10 человек. При этом юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из запросов были «оправданы». О ком именно из попавших под санкции россиян идет речь, пока неизвестно.