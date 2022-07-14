Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
49 минут назад

Европейцам предложили необычный способ справиться с отсутствием российского газа

Секрет Фирмы

Жителям Германии, оставшимся без российского газа, предложили переждать холодное время года и связанные с ним кризисы на пляжах Греции. С такой неожиданной рекомендацией выступил министр туризма курортной страны Василис Кикилиас, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Европейцам предложили необычный способ справиться с отсутствием российского газа
Фото: ТАССТАСС

Ранее жителям ФРГ предрекли переход на отапливание своих домов дровами. Кикилиас заверил, что для греков было бы большим удовольствием принять немецких пенсионеров, которые хотят провести «средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягким климатом и высококачественными услугами».

Макрон предупредил о жестком сценарии по газу

Мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис добавил, что был бы рад увидеть у себя в стране граждан, которые хотят «перезимовать подальше от кризисов».

«Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь — вдали от кризисов. Крит очень подходит для этого — здесь вам не нужно отопление в доме. Ни один немец не замерзнет в Греции», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что зимой для отопления домов жители Германии могут перейти с газа на дрова из-за санкционной политики в отношении России. По расчётам аналитиков Deutsche Bank, потребление газа в 2022 году в Германии будет на 10% меньше, чем в 2021 году, так как немцы начнут активнее экономить. Также СМИ писали , что в некоторых городах Германии в холодное время года появятся общественные места с отоплением. Там смогут переночевать те, кто не может оплатить коммунальные услуги.

Экономика,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители