Европейцам предложили необычный способ справиться с отсутствием российского газа

«Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь — вдали от кризисов. Крит очень подходит для этого — здесь вам не нужно отопление в доме. Ни один немец не замерзнет в Греции», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что зимой для отопления домов жители Германии могут перейти с газа на дрова из-за санкционной политики в отношении России. По расчётам аналитиков Deutsche Bank, потребление газа в 2022 году в Германии будет на 10% меньше, чем в 2021 году, так как немцы начнут активнее экономить. Также СМИ писали , что в некоторых городах Германии в холодное время года появятся общественные места с отоплением. Там смогут переночевать те, кто не может оплатить коммунальные услуги.