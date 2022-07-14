Европейцам предложили необычный способ справиться с отсутствием российского газа

Жителям Германии, оставшимся без российского газа, предложили переждать холодное время года и связанные с ним кризисы на пляжах Греции. С такой неожиданной рекомендацией выступил министр туризма курортной страны Василис Кикилиас, сообщило немецкое издание Der Spiegel.
Ранее жителям ФРГ предрекли переход на отапливание своих домов дровами. Кикилиас заверил, что для греков было бы большим удовольствием принять немецких пенсионеров, которые хотят провести «средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягким климатом и высококачественными услугами».
Мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис добавил, что был бы рад увидеть у себя в стране граждан, которые хотят «перезимовать подальше от кризисов».
«Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь — вдали от кризисов. Крит очень подходит для этого — здесь вам не нужно отопление в доме. Ни один немец не замерзнет в Греции», — сказал мэр.
Ранее сообщалось, что зимой для отопления домов жители Германии могут перейти с газа на дрова из-за санкционной политики в отношении России. По расчётам аналитиков Deutsche Bank, потребление газа в 2022 году в Германии будет на 10% меньше, чем в 2021 году, так как немцы начнут активнее экономить. Также СМИ писали , что в некоторых городах Германии в холодное время года появятся общественные места с отоплением. Там смогут переночевать те, кто не может оплатить коммунальные услуги.