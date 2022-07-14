Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС

«Мы находимся сейчас в переходном периоде. Для тех, кому оказываются услуги, формально ничего не изменится на данном этапе. Но, конечно, будет определенное удобство, связанное с тем, что там управленческий аппарат будет меньше. Например, инвалид получает пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде, а средства реабилитации — в Фонде социального страхования. Сейчас [это можно будет сделать] одним кликом, что называется. Гражданину не нужно ходить в два фонда и писать заявления, а все можно будет сделать одним кликом на портале госуслуг», — объяснила сенатор.