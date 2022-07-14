Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС

Объединение Пенсионного фонда России (ПРФ) и Фонда социального страхования (ФСС) упростит россиянам получение услуг. Об этом «Ленте.ру» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и назвала главным преимуществом нового органа — единого Фонда пенсионного и социального страхования — цифровизацию.
«Мы находимся сейчас в переходном периоде. Для тех, кому оказываются услуги, формально ничего не изменится на данном этапе. Но, конечно, будет определенное удобство, связанное с тем, что там управленческий аппарат будет меньше. Например, инвалид получает пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде, а средства реабилитации — в Фонде социального страхования. Сейчас [это можно будет сделать] одним кликом, что называется. Гражданину не нужно ходить в два фонда и писать заявления, а все можно будет сделать одним кликом на портале госуслуг», — объяснила сенатор.
Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет свою работу 1 января 2023 года. Он будет создан путем преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. Это позволит сократить средства на содержание аппарата, утверждает Святенко. Она также добавила, что система будет более ориентирована на интересы граждан.
«Сама информационная система, которая будет выплачивать социальные гарантии для граждан, будет в проактивном режиме. Вспомним, как в период ковида все автоматически без заявлений получали по десять тысяч [рублей] на детей», — отметила член верхней палаты российского парламента.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования 14 июля. Сроки выплат пенсий и пособий останутся прежними, отмечал Минтруд. Средства, которые освободятся после оптимизации расходов, пойдут на увеличение размера выплат, уточнял заместитель главы ведомства Андрей Пудов, передает РИА Новости.
Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.