В ЕС заявили о готовности блокировать российские активы в пользу Украины

Европейский союз (ЕС) продолжит блокировать активы Банка России, если Москва откажется от участия в восстановлении Украины. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Он уточнил, что речь идет о сумме примерно в 200-300 миллиардов евро.

Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс также сообщил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам.