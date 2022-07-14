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33 минуты назад

В ЕС заявили о готовности блокировать активы Банка России в пользу Украины

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) продолжит блокировать активы Банка России, если Москва откажется от участия в восстановлении Украины. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В ЕС заявили о готовности блокировать российские активы в пользу Украины
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Он уточнил, что речь идет о сумме примерно в 200-300 миллиардов евро.

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Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс также сообщил, что Евросоюз к настоящему времени заморозил 13,8 миллиарда евро, принадлежащих российским олигархам.

В США в конце июня сообщали, что за 100 дней заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов.

Экономика,Дидье Рейндерс,Банк России,ЕС,
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