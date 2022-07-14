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27 минут назад

В Германии назвали главный "газовый" просчет Европы

Елена Прошина

Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности. Об этом сообщает Handelsblatt.

В Германии назвали главный "газовый" просчет Европы
Фото: ReutersReuters

По мнению автора статьи Кристофа Хэрварца, если во время кризиса каждая страна продолжит думать только о собственном энергоснабжении, то многие государства могут столкнуться с дефицитом топлива. В качестве подкрепления этого он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца.

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«Важно, чтобы члены ЕС сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, включая Германию, столкнутся с более серьезными проблемами. Но решающее значение это будет иметь зимой», — уверен Больца.

Хэрварц отметил, что, несмотря на угрозу дефицита топлива и призывы Еврокомиссии, некоторые страны по-прежнему не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом. В частности, автор статьи упомянул действия французских властей, заявивших о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию перед заключением сделки.

Также, по словам Хэрварца, нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе. Но даже при этом страны ЕС продолжают действовать по принципу «каждый сам за себя», заключил автор статьи.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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