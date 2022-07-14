Запад в очередной раз смягчил санкции против России

Министерство финансов США объявило об ослаблении введённых в отношении России санкций. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РБК.

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В частности, из-под санкций вывели транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме того, санкции были сняты с бывшей дочерней компании «Газпрома» в Германии Gazprom Germania GmbH и дочерней компании Альфа-банка в Казахстане.

Отметим, что это уже третье подобное смягчение санкций за последнее время со стороны Запада.

Ранее власти Канады решили передать Берлину турбину для «Северного потока».