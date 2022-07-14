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1 час назад

Запад в очередной раз смягчил санкции против России

Елена Прошина

Министерство финансов США объявило об ослаблении введённых в отношении России санкций. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РБК.

Запад в очередной раз смягчил санкции против России
Фото: ReutersReuters

В частности, из-под санкций вывели транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме того, санкции были сняты с бывшей дочерней компании «Газпрома» в Германии Gazprom Germania GmbH и дочерней компании Альфа-банка в Казахстане.

Стали известны подробности новых санкций ЕС против России

Отметим, что это уже третье подобное смягчение санкций за последнее время со стороны Запада.

Ранее власти Канады решили передать Берлину турбину для «Северного потока».

А после этого Литва согласилась прекратить транзитную блокаду Калининграда.

Экономика,Альфа-банк,Казначейство США,Газпром,ЕС,
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