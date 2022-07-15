Замглавы МИД России призвал в ООН к перестройке мировой экономики

Глобальный экономический кризис требует перестройки всего международного экономического порядка. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин , выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"Являясь структурным по своей природе, кризис требует перестройки всего международного экономического порядка, а не латания дыр, - сказал он. - Обращаем внимание на выступление президента России Владимира Путина на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме относительно фундаментальных изменений в мировой экономической системе, в том числе, конвертации глобальных резервов из валют в реальные ресурсы - сырье, энергоносители и продовольствие".