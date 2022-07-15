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1 час назад

Замглавы МИД России призвал в ООН к перестройке мировой экономики

ТАСС

Глобальный экономический кризис требует перестройки всего международного экономического порядка. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Замглавы МИД России призвал в ООН к перестройке мировой экономики
Фото: ReutersReuters

"Являясь структурным по своей природе, кризис требует перестройки всего международного экономического порядка, а не латания дыр, - сказал он. - Обращаем внимание на выступление президента России Владимира Путина на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме относительно фундаментальных изменений в мировой экономической системе, в том числе, конвертации глобальных резервов из валют в реальные ресурсы - сырье, энергоносители и продовольствие".

Экономика,Сергей Вершинин,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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