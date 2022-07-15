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29 минут назад

Экономист заявил о превратившихся в политическое кладбище санкциях против России

Елена Прошина

Антироссийские санкции стали причиной падения правительства Болгарии, заявил News.bg американский экономист Стив Ханке.

Они не работают: Чем обернулись санкции протиы РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, введенные западными странами ограничения против Москвы на самом деле отразились гораздо хуже на Европе и превратились в политическое кладбище.

«Они не работают и никогда не работали», — считает эксперт.

Ханке выразил мнение, что санкции оказались самоубийственным актом для европейских экономик. Кроме того, в результате подобной политики ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее публицист и автор статей по геостратегии Брахма Челлани сообщил, что главы западных стран начинают признавать, что беспрецедентные санкции против России наносят ущерб экономике их собственных стран, при этом не оказывая существенного влияния на Москву.

Тем временем, агентство Bloomberg заявило, что в рамках седьмого пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против ещё 50 физических и юридических лиц из России.

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,ЕС,
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