Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает ТАСС.
13 июля истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Министерство финансов Белоруссии провело платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.
«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — следует из сообщения Moody's.
В конце июня Минск принял решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A.
Ранее агентство Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по еврооблигациям. Оно не исключило новые дефолты по будущим купонным выплатам.