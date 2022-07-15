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37 минут назад

Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Елена Прошина

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает ТАСС.

Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
Фото: ReutersReuters

13 июля истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Министерство финансов Белоруссии провело платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — следует из сообщения Moody's.

В конце июня Минск принял решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A.

Ранее агентство Moody's объявило, что Россия допустила дефолт по еврооблигациям. Оно не исключило новые дефолты по будущим купонным выплатам.

Экономика,Moody's,
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