Раскрыт план России по противодействию нефтяной инициативе G7

Российские власти планируют создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого Москва сможет противостоять попыткам стран Запада ударить по ее доходам от продажи энергоресурса, сообщает Bloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

«Правительство России разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну», — пишет агентство.

Ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Банк России планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

«Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — уточняет Bloomberg.

Собеседники агентства в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти. По их словам, это позволит бороться с внешним давлением, напомнив о нефтяных инициативах G7.