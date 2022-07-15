Белоруссия отреагировала на сообщения о своем дефолте

Действия рейтингового агентства Moody’s, сообщившего о дефолте по еврооблигациям Belarus-2027, носят провокационный характер, они направлены на создание волнений вокруг белорусских еврооблигаций. Такой комментарий сделал Минфин Белоруссии в пятницу.

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"Рейтинговое агентство Moody's объявило, что Республика Беларусь допустила дефолт по еврооблигациям Belarus-2027. По нашему мнению, в оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта, - сказано в комментарии. - Считаем, что действия Moody's носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь".

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В ведомстве отметили, что договорные отношения с рейтинговым агентством Moody's расторгнуты министерством финансов в 2018 году и "рейтинговые действия, осуществляемые Moody’s, являются незапрошенными белорусской стороной".

"Министерство финансов по-прежнему считает, что главное - право владельца на получение выплат по еврооблигациям. Но этого права западные структуры, вводящие и выполняющие санкционные решения, планомерно пытаются лишить инвесторов. Белорусская сторона прилагает и приложит максимальные усилия и примет все меры, чтобы эти права владельцев еврооблигаций, доверяющих Республике Беларусь, реализовать на альтернативной основе", - говорится в комментарии.

Ранее агентство Fitch после выплаты Белоруссией купона по еврооблигациям в белорусских рублях заявило, что может признать в Белоруссии дефолт, если платежи по еврооблигациям 2027 года, в соответствии с первоначальными условиями, не будут произведены к концу льготного периода 13 июля.