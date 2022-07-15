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37 минут назад

В Норвегии спрогнозировали ощутимый рост цен без «Северного потока»

Lenta.ruиещё 3

В Норвегии предрекли повышение цен на электроэнергию без поставок газа по трубопроводу «Северный поток». О такой вероятности сообщил министр нефти и энергетики Терье Осланд в интервью изданию Europower.

В Норвегии спрогнозировали взлет цен без «Севпотока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также рассказал о возможном риске введения нормирования электроэнергии. По словам Осланда, не менее опасным для Норвегии будет, если остальные страны прибегнут к такому же методу. Единственным способом избежать этой меры министр считает организацию бесперебойных поставок нефти и газа в Европу.

С 15 июня прокачка по «Северному потоку» была снижена примерно на 60 процентов. «Газпром» объяснил свое решение невозможностью возвращения немецкой Siemens турбины с компрессорной станции «Портовая» из ремонта. По мнению «Газпрома», задержка в работе связана с канадскими санкциями в отношении России. 12 июля стало известно, что Канада решила пойти на уступки и согласилась отправить турбину в Германию для последующей передачи в Россию.

После остановки работы газопровода для планового техобслуживания некоторые страны Европы выразили беспокойство, что поставки газа могут уменьшиться или вовсе закончиться.

Экономика,Siemens,Газпром,
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