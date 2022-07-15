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41 минуту назад

ЕС смягчит санкции против России

Lenta.ru

В седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, Европейская комиссия (ЕК) скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны, пишет Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников.

ЕС смягчит санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты ЕС. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее, некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны. Один из собеседников агентства уточнил, что в новом пакете санкций власти ЕС уточнят, что санкции не распространяются на эти порты.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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