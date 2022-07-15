ЕС смягчит санкции против России

В седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, Европейская комиссия (ЕК) скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны, пишет Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников.

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Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты ЕС. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.