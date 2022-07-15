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1 час назад

СМИ: Коридор по перевозке зерна заработает после подписания документов

Алиса Селезнёва

На следующей неделе Турция, РФ, Украина и ООН подпишут документ о создании коридора для перевозки по Черному морю зерновых и сельхозпродукции. Только после этого коридор начнет действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

СМИ: Коридор по перевозке зерна заработает после подписания документов
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Это большой успех, собственно, как и достижение договоренностей по положениям документа», — отмечает издание.

Также на следующей неделе станут известны подробности, касающиеся функционирования создаваемого в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН. Предполагается, что переходный процесс функционирования коридора будет координировать ООН. В портах, откуда станут вывозить груз, будут находиться представители трех стран, которые будут отслеживать процесс перевозки от выхода судов до их захода в Стамбул.

Также газета отмечает, что разминированием украинских портов будет заниматься Украина, она же определит маршрут следования судов.

Напомним, 13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по «зерновому вопросу». В них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины, а также представители ООН. По словам министра обороны Турции Хулуси Акар, итоговый документ по этому вопросу будет подписан на следующей неделе.

Экономика,Хулуси Акар,ООН,
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