СМИ: Коридор по перевозке зерна заработает после подписания документов

На следующей неделе Турция, РФ, Украина и ООН подпишут документ о создании коридора для перевозки по Черному морю зерновых и сельхозпродукции. Только после этого коридор начнет действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.
«Это большой успех, собственно, как и достижение договоренностей по положениям документа», — отмечает издание.
Также на следующей неделе станут известны подробности, касающиеся функционирования создаваемого в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН. Предполагается, что переходный процесс функционирования коридора будет координировать ООН. В портах, откуда станут вывозить груз, будут находиться представители трех стран, которые будут отслеживать процесс перевозки от выхода судов до их захода в Стамбул.
Также газета отмечает, что разминированием украинских портов будет заниматься Украина, она же определит маршрут следования судов.
Напомним, 13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по «зерновому вопросу». В них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины, а также представители ООН. По словам министра обороны Турции Хулуси Акар, итоговый документ по этому вопросу будет подписан на следующей неделе.