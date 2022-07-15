СМИ: Коридор по перевозке зерна заработает после подписания документов

На следующей неделе Турция, РФ, Украина и ООН подпишут документ о создании коридора для перевозки по Черному морю зерновых и сельхозпродукции. Только после этого коридор начнет действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

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«Это большой успех, собственно, как и достижение договоренностей по положениям документа», — отмечает издание.

Также на следующей неделе станут известны подробности, касающиеся функционирования создаваемого в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН. Предполагается, что переходный процесс функционирования коридора будет координировать ООН. В портах, откуда станут вывозить груз, будут находиться представители трех стран, которые будут отслеживать процесс перевозки от выхода судов до их захода в Стамбул.

Также газета отмечает, что разминированием украинских портов будет заниматься Украина, она же определит маршрут следования судов.