Необходимо отказаться от рыночной промышленной политики в России, сосредоточившись на обеспечении технологического суверенитета. Об этом заявил сегодня претендующий на должность вице-премьера в правительстве России министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РБК.

«Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», - заявил он, выступая перед депутатами Госдумы, подчеркнув, что импортные технику и оборудование нужно постепенно вытеснять.

Мантуров назвал достижение технологического суверенитета по ряду направлений промышленности одной из основных своих задач на посту вице-премьера, пишет «Интерфакс».

По его словам, речь идет прежде всего о тех направлениях, где сегодня нужны дополнительные точки роста.

«Никто не предполагал и не ставил целью закрыться от всех и автономно развивать все секторы. Поэтому, сегодня по ряду направлений, а это вопрос уже национальной безопасности, поставлены президентом, председателем правительства более амбициозные цели и задачи», - пояснил глава Минпромторга.