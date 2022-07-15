Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Мантуров: Россия должна перейти от рыночной промышленной политики к технологическому суверенитету

Мария Иванова

Необходимо отказаться от рыночной промышленной политики в России, сосредоточившись на обеспечении технологического суверенитета. Об этом заявил сегодня претендующий на должность вице-премьера в правительстве России министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РБК.

«Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», - заявил он, выступая перед депутатами Госдумы, подчеркнув, что импортные технику и оборудование нужно постепенно вытеснять.

Мантуров назвал достижение технологического суверенитета по ряду направлений промышленности одной из основных своих задач на посту вице-премьера, пишет «Интерфакс».

Путин не увидел проблем с импортозамещением

По его словам, речь идет прежде всего о тех направлениях, где сегодня нужны дополнительные точки роста.

«Никто не предполагал и не ставил целью закрыться от всех и автономно развивать все секторы. Поэтому, сегодня по ряду направлений, а это вопрос уже национальной безопасности, поставлены президентом, председателем правительства более амбициозные цели и задачи», - пояснил глава Минпромторга.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительства с 10 до 11. В указе уточняется, что один из них является также главой Минпромторга. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность.

Экономика,Видео,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,Госдума,Правительство РФ,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители