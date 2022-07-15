В ФРГ понадеялись на скорейший запуск оборудования на «Севпотоке»

Германия рассчитывает, что компания Siemens понимает важность задерживавшейся в Канаде турбины для работы газопровода «Северный поток» и надеется на скорейший запуск оборудования. Об этом заявили в министерстве экономики ФРГ, слова цитирует Reuters.

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При этом, по оценкам ведомства, о других турбинах переговоры пока не идут. Агрегаты Siemens, которые необходимы для работы газопровода «Газпрома», ранее оказались под санкциями Канады, оборудование не возвращалось из ремонта в Монреале.

В середине июня российская компания, ссылаясь на возникшие из-за невозврата проблемы, сократила прокачку газа в Европу. 13 июля канадские СМИ сообщили, что страна согласилась сделать исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток».