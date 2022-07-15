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1 час назад

В Германии понадеялись на скорейший запуск оборудования на «Северном потоке»

Lenta.ru

Германия рассчитывает, что компания Siemens понимает важность задерживавшейся в Канаде турбины для работы газопровода «Северный поток» и надеется на скорейший запуск оборудования. Об этом заявили в министерстве экономики ФРГ, слова цитирует Reuters.

В ФРГ понадеялись на скорейший запуск оборудования на «Севпотоке»
Фото: ТАССТАСС

При этом, по оценкам ведомства, о других турбинах переговоры пока не идут. Агрегаты Siemens, которые необходимы для работы газопровода «Газпрома», ранее оказались под санкциями Канады, оборудование не возвращалось из ремонта в Монреале.

В середине июня российская компания, ссылаясь на возникшие из-за невозврата проблемы, сократила прокачку газа в Европу. 13 июля канадские СМИ сообщили, что страна согласилась сделать исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток».

По их данным, одна из турбин уже отправлена в Европу. В «Газпроме», однако, заявили, что не располагают документами, которые позволили бы вывезти оборудование Siemens. В таких обстоятельствах компания отказывается прогнозировать дальнейшее развитие событий, указали там.

Экономика,Siemens,Газпром,
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