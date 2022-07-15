Макрон призвал французов к экономии энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил жителей более бережливо относиться к энергоресурсам в связи с продолжающимися на Украине боевыми действиями. По словам французского лидера, страну ждут непростые времена. Об этом пишет RT со ссылкой на The Independent.
Такое заявление Макрон сделал в интервью изданию по случаю Дня взятия Бастилии. Он отметил, что правительство уже приступило к планированию мер, направленных на экономию энергии. В частности, планируется, отключить уличное освещение по ночам. К экономии он призвал и самих граждан страны.
«Лето и ранняя осень будут очень сложными. Россия использует энергоресурсы и продовольствие в качестве оружия. Мы должны готовиться к тому сценарию, что нам придется обходиться без российского газа», - сказал президент.
Он также подчеркнул, что чтобы пережить нынешний кризис, власти продолжат попытки диверсифицировать поставки газа. Кроме того, Макрон призвал Европу более активно работать над созданием ветропарков морского базирования.
При этом французский лидер отметил, что Париж пока не планирует менять курс по Украине. Он подчеркнул, что Франция хочет остановить этот конфликт, не ввязываясь в него. В то же время Макрон хочет сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу. При этом он подчеркнул, что «мировая война нам не нужна».