Макрон призвал французов к экономии энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил жителей более бережливо относиться к энергоресурсам в связи с продолжающимися на Украине боевыми действиями. По словам французского лидера, страну ждут непростые времена. Об этом пишет RT со ссылкой на The Independent.

Такое заявление Макрон сделал в интервью изданию по случаю Дня взятия Бастилии. Он отметил, что правительство уже приступило к планированию мер, направленных на экономию энергии. В частности, планируется, отключить уличное освещение по ночам. К экономии он призвал и самих граждан страны.

«Лето и ранняя осень будут очень сложными. Россия использует энергоресурсы и продовольствие в качестве оружия. Мы должны готовиться к тому сценарию, что нам придется обходиться без российского газа», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что чтобы пережить нынешний кризис, власти продолжат попытки диверсифицировать поставки газа. Кроме того, Макрон призвал Европу более активно работать над созданием ветропарков морского базирования.