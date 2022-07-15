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37 минут назад

Эксперт оценил шансы России при создании нового сорта нефти

Алиса Селезнёва

Создание российского нового эталонного сорта нефти будет непростой задачей для России. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Эксперт оценил шансы России при создании нового сорта нефти
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, при создании нового сорта нефти России нужно будет убедить зарубежных партнеров подключиться к торгам и ориентироваться именно на этот эталон, что весьма сложно. Он привел в пример Китай, который так и не смог этого добиться.

«Сформировать полноценный рыночный бенчмарк достаточно сложно. Ключевая сложность в том, чтобы убедить зарубежных партнеров подключиться к торгам и ориентироваться именно на этот индикатор. Даже Китай, в свое время запустивший собственный фьючерс в юанях в попытках потеснить с мировой арены Brent и WTI, не смог добиться выдающихся результатов», — сказал Галактионов.

Он добавил, что в условиях санкционного давления будет сложно организовать прозрачный рыночный механизм ценообразования. Кроме того, скорее всего, бенчмарк будет рассчитываться в национальной валюте, а это затруднит привлечение международных партнеров.

«Пока более вероятным выглядит привязка российских сортов к существующему китайскому бенчмарку в юанях», — объяснил эксперт.

Ранее появилась информация, что российское правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти. Предполагается, что это позволит продавать российское сырье без внешнего давления или ограничений. Уточнялось, что торговлю новым сортом планируется начать в октябре 2023 года.

Экономика,Правительство РФ,
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