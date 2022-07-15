Еще одна страна начала принимать карты "Мир"

Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее при оплате покупок. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

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«Интерфаксу» в техподдержке «Мир» уточнили, что речь идет об оплате покупок на территории Южной Кореи посредством устройств платежной системы BC Card. Снятие наличных с карт РФ в стране пока остается недоступным.

BC Card является крупнейшей компанией по обработке платежей в Южной Корее. Она обслуживает свыше трех миллионов торговых точек. Сотрудничество южнокорейской компании с российской Национальной системой платежных карт началось в 2020 году, в его рамках первые операции провели еще в декабре того же года.