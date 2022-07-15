Алиханов назвал сроки возобновления транзита в Калининград

Железнодорожный транзит попавших под антироссийские санкции товаров из РФ в Калининградскую область возобновится в ближайшее время, когда Литва выпустит свой внутренний документ, дающий дополнительные разъяснения относительно действий контрольных служб в республике. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

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«Запрет на железнодорожный транзит товаров из санкционного списка Евросоюза в Калининград из России снят. Сейчас, в ближайшие дни, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения относительно действий контрольных служб республики, и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами, которые нам пришлось временно переориентировать на нашу морскую переправу», — сказал Алиханов.

При этом губернатор Калининграда отметил, что развитие морской линии между Усть-Лугом, Балтийском и Санкт-Петербургом продолжится и дальше. На данный момент на переправе, по его словам, уже шесть судов, в конце месяца ожидается выход еще одного, а в течение августа еще двух.