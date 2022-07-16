Помощник Путина предсказал невостребованность SWIFT в России

Москва предпримет все усилия для того, чтобы система международных платежей SWIFT больше не понадобилась в России. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

По его словам, это означает, что SWIFT в будущем может оказаться невостребованной.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT. Это Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная Центробанком. К ней на сегодня подключились 70 иностранных кредитных организаций.

В качестве санкций Запад отключил российские банки от SWIFT после начала военной спецоперации на Украине.