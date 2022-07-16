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53 минуты назад

Помощник Путина предсказал невостребованность SWIFT в России

Майк Габриелян

Москва предпримет все усилия для того, чтобы система международных платежей SWIFT больше не понадобилась в России. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

По его словам, это означает, что SWIFT в будущем может оказаться невостребованной.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT. Это Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная Центробанком. К ней на сегодня подключились 70 иностранных кредитных организаций.

В России заявили о создании аналога SWIFT

В качестве санкций Запад отключил российские банки от SWIFT после начала военной спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в РФ завершилась разработка пилотной версии российского аналога SWIFT на блокчейне.

Экономика,Максим Орешкин,Владимир Путин,Банк России,
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