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53 минуты назад

Орешкин не исключил, что ЦБ 22 июля примет решение о снижении ключевой ставки

ТАСС

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин не исключил, что Центральный банк на заседании 22 июля примет решение о снижении ключевой ставки.

Орешкин допустил снижение ключевой ставки 22 июля
Фото: ТАССТАСС

"ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки", - сказал Орешкин в субботу в рамках форума "Территория смыслов".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом она уточнила, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.

На заседании 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Следующее заседание состоится 22 июля.

Экономика,Максим Орешкин,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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