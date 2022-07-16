Орешкин допустил снижение ключевой ставки 22 июля

"ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки", - сказал Орешкин в субботу в рамках форума "Территория смыслов".