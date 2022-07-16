В США назвали причины укрепления доллара

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доллар становится сильнее по отношению к валютам других государств из-за финансовой политики страны и притока инвестиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в июле американская валюта укрепилась по отношению к японской йене и к евро. За доллар стали давать 139 йен вместо 135, динамика отношений европейской валюты и доллара достигла «паритета» (1 к 1).

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», - пояснила Джанет Йеллен.

Она отметила, что Вашингтон стремится не вмешиваться в процессы, протекающие в валютной сфере. По ее словам, в настоящее время для этого нет причин.