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50 минут назад

В США назвали причины укрепления доллара

Илья Родин

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доллар становится сильнее по отношению к валютам других государств из-за финансовой политики страны и притока инвестиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в июле американская валюта укрепилась по отношению к японской йене и к евро. За доллар стали давать 139 йен вместо 135, динамика отношений европейской валюты и доллара достигла «паритета» (1 к 1).

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», - пояснила Джанет Йеллен.

Она отметила, что Вашингтон стремится не вмешиваться в процессы, протекающие в валютной сфере. По ее словам, в настоящее время для этого нет причин.

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Аналитик брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщил ранее, что курс евро по отношению к доллару будет зависеть от ситуации с газопроводом «Северный поток». Если его работа возобновится, падение европейской валюты будет незначительным.

Экономика,Джанет Йеллен,
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