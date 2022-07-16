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1 час назад

Евросоюзу предрекли распад из-за противостояния России

Майк Габриелян

Эмбарго на российскую нефть и снижение газового импорта из РФ приведут к усилению экономического расслоения в Евросоюзе и его возможному распаду. Так считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, пишет «Российская газета».

По его словам, Европа неоднородна. Западные страны намного богаче восточных. Бедные государства получают помощь и дотации ЕС за счет Германии и Франции. Однако сейчас из-за высоких цен на энергоресурсы эта помощь оказывается под вопросом.

В последние годы Европа провела целый ряд опасных экспериментов с экономикой. Это энергопереход, введение эмбарго на российский уголь и нефть, а также попытки сократить импорт газа из России. Теперь странам ЕС нужны миллиарды евро и это ведет к расслоению Европы по экономическому признаку.

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«Если здравый смысл в Европе не победит, то центробежные силы могут усилиться, и тогда вполне допустимы попытки некоторых стран выйти из ЕС», - считает Симонов.

По его мнению, процесс может оказаться валообразным. Как политический проект, не подкрепленный экономической мощью, Евросоюз обречен на гибель и распад.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия подаст в суд на Венгрию из-за ее закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Экономика,Константин Симонов,Фонд национальной энергобезопасности,Еврокомиссия,ЕС,
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