Названа полностью зависимая от российской нефти страна

Индия не может отказаться от российской нефти, поскольку энергетические секторы двух стран крепко связаны взаимными инвестициями, пишет в издании Foreign Policy обозреватель Чару Судан Кастури.
Индия продолжает закупать большие объёмы российского топлива, несмотря на то, что ряд западных стран пытаются склонить премьер-министра Нарендру Моди к ограничению или прекращению импорта энергетического сырья из России.
«Сохранение энергопотока из России отвечает интересам Нью-Дели — особенно, когда другие Москвы сторонятся», — говорится в статье.
Кастури ссылается на мнение аналитика и экс-главы компании Chevron Эдварда Чоу о том, что Индия будет защищать свои потребности в энергоресурсах, невзирая на то, нравится это Западу, или нет.
В мае суточный объём импорта нефти из России увеличился на 764 тысячи баррелей по сравнению с январем текущего года. До начала спецоперации на Украине Индия закупала только один процент российского сырья, а показатель мая достиг 18 процентов. При этом страна получила значительную выгоду, так как в июне баррель российской нефти марки Urals оказался дешевле Brent на 36 долларов.