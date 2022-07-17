Названа полностью зависимая от российской нефти страна

Индия не может отказаться от российской нефти, поскольку энергетические секторы двух стран крепко связаны взаимными инвестициями, пишет в издании Foreign Policy обозреватель Чару Судан Кастури.

Фото: Reuters Reuters

Индия продолжает закупать большие объёмы российского топлива, несмотря на то, что ряд западных стран пытаются склонить премьер-министра Нарендру Моди к ограничению или прекращению импорта энергетического сырья из России.

«Сохранение энергопотока из России отвечает интересам Нью-Дели — особенно, когда другие Москвы сторонятся», — говорится в статье.

Кастури ссылается на мнение аналитика и экс-главы компании Chevron Эдварда Чоу о том, что Индия будет защищать свои потребности в энергоресурсах, невзирая на то, нравится это Западу, или нет.