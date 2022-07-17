В Италии оценили сроки отказа от газа из России

Италия заполнила более 65% своих мощностей по хранению газа и находится на пути к достижению 90% в октябре. Об этом заявил в субботу министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани, передает Reuters.

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Касаясь поставок российского газа в Италию, министр добавил, что «ситуация остается под контролем», а ущерб ограничен и подлежит компенсации.

«Если снижение продолжится, у нас уже есть готовые контрмеры», — добавил он.

«Я хотел бы, чтобы потребление газа в будущем сократилось, а то, что мы будем продолжать обслуживать, производилось бы в условиях абсолютной независимости на национальном уровне», — сказал Чинголани.

По его словам, Италия будет готова отказаться от российского газового импорта во второй половине 2024 года, пишет Milano Finanza.