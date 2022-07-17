В Италии оценили сроки отказа от газа из России

Италия заполнила более 65% своих мощностей по хранению газа и находится на пути к достижению 90% в октябре. Об этом заявил в субботу министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани, передает Reuters.
Касаясь поставок российского газа в Италию, министр добавил, что «ситуация остается под контролем», а ущерб ограничен и подлежит компенсации.
«Если снижение продолжится, у нас уже есть готовые контрмеры», — добавил он.
«Я хотел бы, чтобы потребление газа в будущем сократилось, а то, что мы будем продолжать обслуживать, производилось бы в условиях абсолютной независимости на национальном уровне», — сказал Чинголани.
По его словам, Италия будет готова отказаться от российского газового импорта во второй половине 2024 года, пишет Milano Finanza.
Министр подчеркнул, что Италия уже «беспрецедентным образом ускоряет установку возобновляемых источников энергии». При этом зимой итальянцам все равно придется «экономить энергию», но у властей есть «план Комитета по чрезвычайным ситуациям» и он смягчит ущерб.