СМИ узнали о росте перевозок нефти из России из-за санкций

На рынке зафиксировано увеличение объемов транспортировки российской нефти со стороны владельцев нефтяных танкеров в Европе перед вступлением в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Издание выяснило, что в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, тогда как в этот же период 2021 года они заходили 89 раз.

В статье подчеркивается, что за беспрецедентным спросом на нефть последовало увеличение тарифов на ее транспортировку. По мнение судовладельцев, после вступления в силу санкций нефть будут ввозить из более дальних мест. Следовательно, ее транспортировка подорожает, а доходы компаний, специализирующихся на этом, повысятся.

В начале июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложили до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Для некоторых стран предусмотрели временные исключения из эмбарго. Речь идет о тех государствах, которые зависят от российских энергоресурсов больше, чем остальные.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что