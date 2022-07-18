Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
27 минут назад

СМИ: Европа увеличивает объемы транспортируемой из РФ нефти

Лера Букина

На рынке зафиксировано увеличение объемов транспортировки российской нефти со стороны владельцев нефтяных танкеров в Европе перед вступлением в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

СМИ узнали о росте перевозок нефти из России из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание выяснило, что в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, тогда как в этот же период 2021 года они заходили 89 раз.

В статье подчеркивается, что за беспрецедентным спросом на нефть последовало увеличение тарифов на ее транспортировку. По мнение судовладельцев, после вступления в силу санкций нефть будут ввозить из более дальних мест. Следовательно, ее транспортировка подорожает, а доходы компаний, специализирующихся на этом, повысятся.

В Финляндии задумались об отключении электричества зимой

В начале июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложили до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Для некоторых стран предусмотрели временные исключения из эмбарго. Речь идет о тех государствах, которые зависят от российских энергоресурсов больше, чем остальные.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти, опередив Азию. Оно ссылается на данные министерства торговли США, согласно которым в январе–мае Европой было закуплено 213,1 млн баррелей нефти.

Экономика,Совет Европы,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители