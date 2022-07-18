СМИ узнали о росте перевозок нефти из России из-за санкций

На рынке зафиксировано увеличение объемов транспортировки российской нефти со стороны владельцев нефтяных танкеров в Европе перед вступлением в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание выяснило, что в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, тогда как в этот же период 2021 года они заходили 89 раз.
В статье подчеркивается, что за беспрецедентным спросом на нефть последовало увеличение тарифов на ее транспортировку. По мнение судовладельцев, после вступления в силу санкций нефть будут ввозить из более дальних мест. Следовательно, ее транспортировка подорожает, а доходы компаний, специализирующихся на этом, повысятся.
В начале июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложили до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Для некоторых стран предусмотрели временные исключения из эмбарго. Речь идет о тех государствах, которые зависят от российских энергоресурсов больше, чем остальные.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что
Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти, опередив Азию. Оно ссылается на данные министерства торговли США, согласно которым в январе–мае Европой было закуплено 213,1 млн баррелей нефти.