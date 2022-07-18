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1 час назад

СМИ: Канада отправила в ФРГ турбину для «Северного потока»

Лера Букина

Накануне, 17 июля, Канада отправила турбину Siemens для «Северного потока» в ФРГ. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники.

Канада отправила в ФРГ турбину для «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», - сказано в сообщении.

Газета подчеркивает, что в случае отсутствия проблем с логистикой и таможней ввоз турбины в Россию займет еще «пять-семь дней». Ее доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

«Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка», - указано в материале.

Ранее сообщалось, что «Газпром» с середины июня снизил поставки по «Северному потоку» приблизительно на 60%. Компания объяснила это тем, что на рынке возникли проблемы с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции «Портовая». Siemens не удалось вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, в связи с тем, что власти страны ввели санкции против РФ.

Ситуация была урегулирована — Оттава дала согласие на отправку турбину в Германию, которая, в свою очередь, передаст ее российской стороне. Также оборудование «Газпрома» будет освобождено от рестрикций до конца 2024 года.

Экономика,Siemens,Газпром,
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