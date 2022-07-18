Канада отправила в ФРГ турбину для «Северного потока»

Накануне, 17 июля, Канада отправила турбину Siemens для «Северного потока» в ФРГ. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники.

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», - сказано в сообщении.

Газета подчеркивает, что в случае отсутствия проблем с логистикой и таможней ввоз турбины в Россию займет еще «пять-семь дней». Ее доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

«Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка», - указано в материале.

Ранее сообщалось, что «Газпром» с середины июня снизил поставки по «Северному потоку» приблизительно на 60%. Компания объяснила это тем, что на рынке возникли проблемы с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции «Портовая». Siemens не удалось вернуть турбину, проходившую ремонт в Канаде, в связи с тем, что власти страны ввели санкции против РФ.