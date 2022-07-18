Боррель призвал европейцев к "стратегическому терпению"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что все еще остается убежден в правильности решения о введении Евросоюзом санкций против России, но призвал европейцев иметь "стратегическое терпение", поскольку рестрикции не дадут эффекта "через день, неделю или месяц".
"Я уверен, что решение о введении санкций было правильным, мы должны были сделать [это]. Сегодня я представлю министрам новые предложения, основой которых станет эмбарго на золото", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"Конечно, есть угроза энергобезопасности, но на следующей неделе Еврокомиссия представит свой план действий", - отметил Боррель.
"Мы должны продолжать применять санкции. Мы должны иметь стратегическое терпение, стратегическую устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их каждый день, искать лазейки, закрывать их. Это наша работа", - сказал Боррель.
На встрече глав МИД ЕС он намерен представить проект седьмого пакета санкций, включая запрет на закупки российского золота, за исключением ювелирных украшений.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции.