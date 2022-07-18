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1 час назад

В Монголии обозначили сроки начала строительства «Силы Сибири — 2»

Лера Букина

Строительство через Монголию газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай стартует в 2024 году после технико-экономического обоснования проекта. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете The Financial Times.

В Монголии назвали сроки начала строительства «Силы Сибири-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время все еще обсуждается итоговый маршрут трубопровода через Монголию. Газета подчеркивает, что благодаря транзитным сборам страна сможет восстановить экономику, которая ухудшилась в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» перейти к реализации проекта «Сила Сибири — 2» в 2020 году. Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Также по «Силе Сибири — 2» через Монголию в Китай можно будет поставлять до 50 млрд кубометров газа и газифицировать некоторые российские регионы.

Ранее стало известно, что объемы поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) продолжают увеличиваться. В начале июля сообщалось, что поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года возросли на 63,4%. Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» стартовал в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок достиг 4,1 млрд кубометров, а в 2021 — 10,4 млрд кубометров (увеличился в 2,5 раза).

Экономика,Владимир Путин,Газпром,
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