В Монголии назвали сроки начала строительства «Силы Сибири-2»

Строительство через Монголию газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай стартует в 2024 году после технико-экономического обоснования проекта. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете The Financial Times.

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Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время все еще обсуждается итоговый маршрут трубопровода через Монголию. Газета подчеркивает, что благодаря транзитным сборам страна сможет восстановить экономику, которая ухудшилась в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» перейти к реализации проекта «Сила Сибири — 2» в 2020 году. Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Также по «Силе Сибири — 2» через Монголию в Китай можно будет поставлять до 50 млрд кубометров газа и газифицировать некоторые российские регионы.