Эксперты дали прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ

Банк России на заседании 22 июля может снизить ключевую ставку до 9% с нынешних 9,5%, считают эксперты. Как сообщает РБК, это может стать пятым подряд смягчением с февраля 2022 года.

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Основными факторами в пользу снижения считают замедляющуюся инфляцию и необходимость восстановления рынка кредитования. Большая часть аналитиков считают, что Центробанк будет действовать осторожнее, смягчая ставку в пределах 100 базисных пунктов.

«Цикл быстрого снижения ключевой ставки заканчивается», — констатировал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.