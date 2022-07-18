Эксперты дали прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ

Банк России на заседании 22 июля может снизить ключевую ставку до 9% с нынешних 9,5%, считают эксперты. Как сообщает РБК, это может стать пятым подряд смягчением с февраля 2022 года.
Основными факторами в пользу снижения считают замедляющуюся инфляцию и необходимость восстановления рынка кредитования. Большая часть аналитиков считают, что Центробанк будет действовать осторожнее, смягчая ставку в пределах 100 базисных пунктов.
«Цикл быстрого снижения ключевой ставки заканчивается», — констатировал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Напомним, что после рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ трижды подряд снижал ставку, в результате установив ее на уровне 11%. На последнем заседании регулятор сократил ставку до 9,5%.