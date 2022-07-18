Оценены расходы на решение энергетического кризиса в Европе

Спасение энергетического рынка в Европе этой зимой может обойтись в более чем 200 миллиардов долларов. Об этом заявил
обозреватель Bloomberg Хавьер Блас (Javier Blas).
По его словам, в данном случае не учитывается наихудший сценарий, предполагающий полное прекращение поставок газа в Европу Россией, из-за чего зима будет более холодной, чем обычно.
Блас обратил внимание на то, что решение данного вопроса ляжет на налогоплательщиков: или в виде возросших счетов за электроэнергию и газ, или в виде налогов.
Вместе с тем публицист указал на то, что последствия грядущего кризиса знают лишь некоторые европейские политики. Среди них, по словам Бласа, - президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее газета Financial Times предупредила о закрытии многих предприятий в Великобритании при возникновении дефицита газа из-за холодной зимы и прекращении поставок из России в Европу.
Собеседники издания отметили, что крупнейшие промышленные потребители энергии собираются заявить правительству о том, что экономику ожидает коллапс.