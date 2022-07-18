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54 минуты назад

Оценены расходы на решение энергетического кризиса в Европе

Лера Букина

Спасение энергетического рынка в Европе этой зимой может обойтись в более чем 200 миллиардов долларов. Об этом заявил

Оценены расходы на решение энергетического кризиса в Европе
Фото: unsplash.comunsplash.com

обозреватель Bloomberg Хавьер Блас (Javier Blas).

По его словам, в данном случае не учитывается наихудший сценарий, предполагающий полное прекращение поставок газа в Европу Россией, из-за чего зима будет более холодной, чем обычно.

Блас обратил внимание на то, что решение данного вопроса ляжет на налогоплательщиков: или в виде возросших счетов за электроэнергию и газ, или в виде налогов.

Вместе с тем публицист указал на то, что последствия грядущего кризиса знают лишь некоторые европейские политики. Среди них, по словам Бласа, - президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Раскрыт план Европы по замене российского газа

Ранее газета Financial Times предупредила о закрытии многих предприятий в Великобритании при возникновении дефицита газа из-за холодной зимы и прекращении поставок из России в Европу.

Собеседники издания отметили, что крупнейшие промышленные потребители энергии собираются заявить правительству о том, что экономику ожидает коллапс.

Экономика,Хавьер Блас,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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