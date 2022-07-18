Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить продвижение замены использование газа из РФ другими, менее экологичными, видами топлива. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.

Это будет сделано в рамках мер по преодолению энергетического кризиса.

Отмечается, что «ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии».

Кроме того, ЕС выступает за восстановление

производства за счет угля.

«Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий», — указывает издание.