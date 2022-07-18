Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, как Европа будет компенсировать дефицит газа из РФ

Лера Букина

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить продвижение замены использование газа из РФ другими, менее экологичными, видами топлива. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.

Это будет сделано в рамках мер по преодолению энергетического кризиса.

Отмечается, что «ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии».

Кроме того, ЕС выступает за восстановление

производства за счет угля.

Саудовский принц сделал заявление по нефтедобыче после встречи с Байденом

«Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий», — указывает издание.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE) и WindEurope, Германия немного снизила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). Ветрогенерация в Европе приблизилась к показателям начала июля. Средний уровень заполненности немецких «подземок» на 15 июля составил 64,44%, за день показатель увеличился на 0,05 процентного пункта в сравнении с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители