В Австрии отказались вводить санкции против российского газа

«Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ из России, и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — признал дипломат.