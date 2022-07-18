ЕС решил удвоить поставки газа из Азербайджана

"Евросоюз переключается на более надежных поставщиков энергии, - написала фон дер Ляйен. - Сегодня я в Азербайджане подписываю новое соглашение. Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет. Азербайджан будет ключевым партнером для нашей безопасности поставок газа и на нашем пути к климатической нейтральности".