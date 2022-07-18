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40 минут назад

ЕС намерен подписать соглашение с Азербайджаном для удвоения поставок газа из этой страны

ТАССиещё 1

Евросоюз в понедельник подпишет соглашение с Азербайджаном для того, чтобы удвоить поставки газа из этой страны. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС решил удвоить поставки газа из Азербайджана
Фото: ReutersReuters

"Евросоюз переключается на более надежных поставщиков энергии, - написала фон дер Ляйен. - Сегодня я в Азербайджане подписываю новое соглашение. Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет. Азербайджан будет ключевым партнером для нашей безопасности поставок газа и на нашем пути к климатической нейтральности".

ЕС получает газ из Азербайджана с месторождения Шах-Дениз по Трансадриатическому газопроводу, который заработал в 2020 году и пропускная способность которого составляет 10 млрд куб. м в год.

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Россия в 2021 году поставила в ЕС свыше 150 млрд куб. м газа, что превышает 40% его потребления в Евросоюзе.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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