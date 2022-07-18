В США оценили позицию Индии по предельным ценам на нефть

Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила о проведении «обнадеживающих» переговоров между США и Индией по поводу верхнего предела цен на российскую нефть. Соответствующее заявление было сделано в интервью Reuters.

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По словам источника агентства в министерстве, Индия никаких обещаний не давала, однако дала согласие на сотрудничество с американской стороной. «Враждебности к этой идее» не было, указал он.

16 июля Йеллен заявила, что переговоры на эту тему более чем с шестью коллегами на полях встречи глав Минфинов и ЦБ G20 были продуктивными. Напомним, что она проходила 15–16 июля в Индонезии.

В ведомстве сообщили о встречах министра с представителями Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Турции и Сингапура.