В США оценили позицию Индии по предельным ценам на нефть

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29 минут назад

Йеллен назвала позицию Индии по предельным ценам нефти «обнадеживающей»

Лера Букина

Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила о проведении «обнадеживающих» переговоров между США и Индией по поводу верхнего предела цен на российскую нефть. Соответствующее заявление было сделано в интервью Reuters.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника агентства в министерстве, Индия никаких обещаний не давала, однако дала согласие на сотрудничество с американской стороной. «Враждебности к этой идее» не было, указал он.

16 июля Йеллен заявила, что переговоры на эту тему более чем с шестью коллегами на полях встречи глав Минфинов и ЦБ G20 были продуктивными. Напомним, что она проходила 15–16 июля в Индонезии.

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В ведомстве сообщили о встречах министра с представителями Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Турции и Сингапура.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на рынке зафиксировано увеличение объемов транспортировки российской нефти со стороны владельцев нефтяных танкеров в Европе перед вступлением в силу отложенного эмбарго Евросоюза. Издание выяснило, что в мае-июне танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, тогда как в этот же период 2021 года они заходили 89 раз.

Экономика,Джанет Йеллен,ЕС,
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